„Spionnen Israël betrapten spionnen Rusland”

Israëlische spionnen hebben Russische spionnen betrapt bij het bespioneren van Amerikaanse spionnen.

Russische geheime diensten zouden volgens The New York Times de afgelopen jaren stiekem hebben meegekeken met hun Amerikaanse collega’s. Dat zou zijn gebeurd via de veel gebruikte antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky. Die beveiliging zat tot voor kort ook op de computers van enkele tientallen Amerikaanse overheidsdiensten.

Om de computers van zijn gebruikers te kunnen beveiligen, scant Kaspersky alle bestanden. Russische spionnen zouden daarbij hebben meegegluurd. The New York Times noemt de Kaspersky-systemen „een soort Google voor gevoelige informatie”. Of Kaspersky daarvan op de hoogte was, is niet duidelijk.

Zonder dat de Russen het wisten, zouden Israëlische spionnen hebben ingebroken bij Kaspersky. Daar zagen ze wat de spionnen deden. Al in 2014 zouden ze de Amerikanen hebben gewaarschuwd.