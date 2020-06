Spionagezaken Canadezen niet gelinkt aan Huawei-zaak zegt China

De rechtszaak tegen twee Canadezen vanwege vermoedelijke spionage in China is niet gelinkt aan de zaak in Canada tegen Huawei-topvrouw Meng Wanzhou, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Canadese premier Justin Trudeau riep China eerder op de zaken tegen voormalig diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor te laten vallen. Hij zei dat de mannen willekeurig waren vastgezet, vanwege het oppakken van Meng in Canada. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dit. „In China wordt niemand zomaar opgepakt.”

Kovrig en Spavor werden eind 2018 opgepakt, kort nadat Meng werd aangehouden op het vliegveld van Vancouver. De Huawei-topvrouw heeft een huis in de Canadese stad. Ze werd opgepakt vanwege een aanhoudingsbevel dat door de Verenigde Staten is uitgevaardigd wegens bankfraude.