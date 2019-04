„Spionageverdachte Turkije pleegt zelfmoord”

Een vermeende spion voor de Verenigde Arabische Emiraten heeft zichzelf van het leven beroofd in Turkije. De man zou dood zijn aangetroffen in de Silivri-gevangenis bij Istanbul, bericht staatspersbureau Anadolu. Een bron bij het Turkse ministerie van Justitie bevestigt de dood van de verdachte.

De autoriteiten hadden de man en een andere spionageverdachte eerder deze maand opgepakt. Een Turkse functionaris zei destijds tegen Reuters dat werd uitgezocht of de komst van een van de mannen verband hield met de moord op de prominente Saudische journalist Jamal Khashoggi.

Khashoggi is vorig jaar gedood in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul. Een van de vermeende spionnen arriveerde enkele dagen later in Turkije. De lokale autoriteiten zouden de man vervolgens maandenlang in de gaten hebben gehouden. Het is onduidelijk wat hij precies te maken kan hebben gehad met de moord op de journalist.