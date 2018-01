Spionagesoftware luistert af en leest mee

Cyberbeveiliger Kaspersky heeft nieuwe spionagesoftware ontdekt. Die treft apparaten met het besturingssysteem Android. De spyware heeft de naam Skygofree gekregen. Hij kan nietsvermoedende mensen afluisteren via de microfoon en die gesprekken opnemen. Ook kan hij meelezen met chats in WhatsApp, het geheugen lezen, zien waar iemand is en de agenda inzien. Daarnaast kan hij ervoor zorgen dat het apparaat verbinding maakt met een wifinetwerk dat in handen is van cybercriminelen.

Kaspersky noemt Skygofree „een van de sterkste spionagesoftware-wapens die we ooit hebben gezien voor Android”. De schadelijke software is in 2014 gemaakt en sindsdien constant verbeterd. De meest recente versie is van eind vorig jaar. De gedupeerden zitten vooral in Italië. Ze raken besmet wanneer ze naar een nep-inlogpagina van bijvoorbeeld Vodafone worden gestuurd.

Kaspersky denkt dat de software is gemaakt door een Italiaans IT-bedrijf dat zich bezighoudt met spionage.

Het is niet bekend of het gaat om HackingTeam. Dat bedrijf uit Milaan maakt spionagesoftware voor overheden. Dat bedrijf werd enkele jaren geleden gehackt. De daders brachten een enorme hoeveelheid interne e-mails en broncodes naar buiten. HackingTeam bleek zaken te doen met de autoriteiten in landen als Saudi-Arabië, Egypte, Turkije en Sudan. Door de diefstal werd ook duidelijk welke gaten in veelgebruikte programma’s HackingTeam had gevonden.