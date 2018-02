Spionageprogramma uit de lucht gehaald

Bij een internationale politieoperatie is een schadelijk programma van hackers uit de lucht gehaald. Met LuminosityLink konden ze stiekem in bestanden op een getroffen computer kijken, ongemerkt de webcam aanzetten om mee te kijken en antivirussoftware uitschakelen. Ook konden ze zien welke toetsen op het toetsenbord iemand indrukte, om zo gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn opgepakt.

Er zijn waarschijnlijk duizenden mensen wereldwijd slachtoffer geworden. Het is niet bekend of onder hen ook Nederlanders zijn. Rechercheurs hebben persoonlijke gegevens, wachtwoorden en privéfoto’s teruggevonden.

LuminosityLink werd via hackersfora ook verkocht aan andere criminelen. Het kostte 40 euro en er was weinig technische kennis nodig. Waarschijnlijk hebben meer dan 8600 mensen uit tientallen landen het schadelijke programma zo gekocht en gebruikt. Het is volgens de Britse politie en de Europese politieorganisatie Europol nu onbruikbaar geworden.

Het politieingrijpen was een samenwerking van politie in Europa, Noord-Amerika en Australië. Het gebeurde al in september, maar werd vanwege het onderzoek nu pas bekendgemaakt.