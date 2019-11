Spil Ruslandonderzoek hoort straf in december

Rick Gates, oud-campagnemedewerker van de Amerikaanse president Donald Trump, zal 17 december zijn straf te horen krijgen. Dat heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt. Gates’ naam dook op in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016 van de voormalige speciaal aanklager Robert Mueller.

In ruil voor strafvermindering besloot Gates mee te werken met het onderzoeksteam van Mueller en legde hij in 2018 een schuldbekentenis af. Hij gaf samenzwering tegen de Verenigde Staten toe en bevestigde te hebben gelogen tegen rechercheurs.

De verklaringen die Gates als getuige heeft afgelegd hebben onder meer geleid tot veroordelingen van Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort en Roger Stone, de oud-adviseur van de president die ook betrokken was bij de campagne.

Manafort heeft in maart een celstraf gekregen van 7,5 jaar. Stone is vrijdag door en jury schuldig bevonden aan onder meer liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang. De rechter bepaalt zijn strafmaat op 6 februari.