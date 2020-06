‘Spil in financiën regime Venezuela opgepakt’

De Venezolaanse regering heeft de vrijlating geëist van de 48-jarige Colombiaanse zakenman Alex Naín Saab Morán die in Kaapverdië is opgepakt op basis van een Amerikaans arrestatiebevel. Washington zoekt hem wegens witwassen en omdat hij een sleutelfiguur zou zijn in de financiering van het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, melden Amerikaanse media.

Hij zou bijvoorbeeld Venezolaans goud verhandelen in ruil voor geld en gunsten voor de regering van Maduro of de elite die het bewind in stand houdt. Zo levert Iran expertise en olie aan Venezuela, een land dat door jarenlang wanbeleid vrijwel niets meer kan doen met de grootste olievoorraden ter wereld.

Maar Saab was volgens Caracas op een humanitaire missie. Hij was op reis om te helpen „de voedselvoorziening en gezondheid van het Venezolaanse volk te verzekeren”. Het is niet bekendgemaakt wat hij precies uitvoerde. Hij vloog in een in San Marino geregistreerde privéjet de oceaan over en was mogelijk op weg naar Iran toen hij al of niet vrijwillig in Kaapverdië een tussenlanding maakte. Venezuela noemt de arrestatie in Praia (Kaapverdië) „agressie” en „illegaal”. Venezuela heeft geen ambassadeur in Kaapverdië.

Washington laat ook nog vrijwel niets los over de aanhouding. De VS hebben Saab al lang in het vizier. Hij zou als ‘insider’ in de groep die over het geruïneerde Venezuela heerst, cruciale informatie hebben. Justitie in de VS beschuldigt onder anderen Maduro sinds maart van grootschalige drugssmokkel. In Praia zou dit weekend ook een verhuurde Amerikaanse privéjet zijn aangekomen die een vluchtplan heeft om zondag naar Opa Locka Airport in Miami te vliegen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat Saab sinds 2016 heeft geprobeerd te profiteren van de import van noodvoedsel in Venezuela. Saab zou volgens Italiaanse media ook in Italië gezocht zijn voor het witwassen van geld. Kaapverdië heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten.