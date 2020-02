Spike Lee eert Kobe Bryant tijdens Oscaruitreiking

Ook op de rode loper voorafgaand aan de 92ste Oscaruitreiking werd aan Kobe Bryant gedacht. De onlangs overleden en, met name in Los Angeles, zeer geliefde basketballer werd door regisseur Spike Lee geëerd toen hij de rode loper betrad. Lee droeg een paars/gele smoking, in de kleuren van de Los Angeles Lakers. Dat is de club waarvoor Bryant 20 jaar lang uitkwam.

De 62-jarige Lee verscheen in een pak van Gucci, dat geïnspireerd was op het shirt van Bryant’s legendarische Lakers shirt met zijn nummer 24. De regisseur droeg daarbij een paar Nike Kobe 9 Elite Strategy sneakers. Hij postte een foto van zijn opvallende outfit op Instagram. „Dit is een eerbetoon. We missen hem. Ik presenteer vanavond iets op het podium, maar ik wilde vanavond tegelijkertijd iets anders laten zien. Ik doe het allebei, op deze manier”, aldus Lee.

Spike werkte samen met Kobe in 2009, toen hij de documentaire Kobe: Doin’ Work regisseerde.

Kobe Bryant overleed op 26 januari nadat de helikopter waarin hij samen met zijn 13-jarige dochter Gianna en zeven andere personen zat, neerstortte. Hij werd 41 jaar oud. Sinds zijn overlijden worden zijn vrouw Vanessa, hun drie overige dochters en naaste familie overspoeld met steunbetuigingen vanuit de hele wereld.