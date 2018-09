Spies doorboort hoofd tiener VS die voorval overleeft

Bizar en huiveringwekkend. Dat is wat de tienjarige Xavier Cunningham uit het Amerikaanse Missouri zaterdag overkwam. Een barbecuespies boorde zich dwars door zijn hoofd, maar wonder boven wonder kan hij de gebeurtenis navertellen.

Samen met een paar vrienden klimt Xavier zaterdag in een boomhut die onderdak blijkt te bieden aan een enorm wespennest. In een poging de insecten van zich af te slaan, valt Xavier uit de boom – met zijn hoofd recht op een barbecuespies die de jongens kort daarvoor rechtop in de grond hebben geprikt.

Als door een wonder worden geen vitale delen geraakt en rent Xavier zijn ouderlijk huis binnen. „Haal ze van me af, haal ze me af”, roept de tiener, die op dat moment nog meer last heeft van de wespen dan van de spies in zijn hoofd.

spiesmiller

Zijn verbouwereerde moeder rijdt hem pijlsnel naar een naburig ziekenhuis, dat niet over de middelen beschikt om het metalen voorwerp uit zijn hoofd te krijgen. Dat lukt de volgende dag wel in het academisch ziekenhuis van Kansas. Een leger specialisten is dan uren bezig om de spies te verwijderen. Met succes. „Is het eruit, is het eruit?”, is het eerste dat Xavier roept als hij uit zijn narcose ontwaakt.

De nacht van zaterdag op zondag was zwaar, vertelt Shannon Miller, Xaviers stiefvader, die ten tijde van het ongeval niet thuis was. Samen met zijn vrouw moest hij erop toezien dat Xavier bleef slapen en niet plotseling zelf de spies uit zijn hoofd zou trekken. „Dat was het moeilijkst”, aldus Miller. Xavier werd om de paar minuten in paniek wakker met de vraag ”Ben ik dood? Leef ik nog?”.

spies

„Een wonder”, zegt Koji Ebersole van het ziekenhuis in Kansas. De chirurg verwacht dat Xavier „nagenoeg geheel, zo niet geheel” zal herstellen. Naar verwachting mag hij nog deze week naar huis. Met dank aan het medisch team – en God, laat Miller weten.