Spierballentaal bij viering Chinese hulp Noord-Korea

China zal nooit zijn soevereiniteit, veiligheid of ontwikkelingsbelangen laten ondermijnen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping vrijdag in een toespraak in de grote zaal van het volk in Peking.

Xi sprak tijdens de 70e verjaardag van de inzet van Chinese troepen op het Koreaans schiereiland tijdens de oorlog in 1950-1953. Peking hielp daarbij Noord-Korea dat vocht tegen Zuid-Korea gesteund door de VS en de VN.

„Laat de wereld weten dat het Chinese volk nu is georganiseerd en er niet mee te spotten valt”, citeerde Xi de grondleger van de volksrepubliek, Mao.

In oktober 1950 trokken Chinese troepen de Groene Rivier over die de grens met Noord-Korea vormt. De Chinese militairen kregen luchtsteun van Russische toestellen. Bij elkaar stuurde Peking 2 miljoen militairen naar het schiereiland.

De oorlog eindigde in 1953 in een wapenstilstand zonder een vredesverdrag. Noord- en Zuid-Korea zijn daardoor technisch gezien nog met elkaar in oorlog.