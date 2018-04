„Speldenprik verandert niets in Syrië”

Een speldenprik. Meer waren de Amerikaanse, Britse en Franse bommen op Syrië eigenlijk niet, zegt Dick Zandee, defensiedeskundige van Instituut Clingendael. „Dit doet het regime geen pijn. Dit zal weinig veranderen aan de positie van president Assad en aan de mogelijkheden van zijn leger om de strijd voort te zetten”, aldus Zandee.

Het bombardement was een vergelding voor een gifgasaanval van Assads troepen in Douma een week geleden. Zandee: „Een bestraffing, dat is het juiste woord. Ze laten zien dat ze vinden dat het onaanvaardbaar is wat er heeft plaatsgevonden. Ze kunnen zeggen dat ze iets hebben gedaan aan het overschrijden van een rode lijn.”

De aanval kan Assad zelfs helpen. „Het toont aan dat zijn regime een ingrijpen van de westelijke wereld kan weerstaan. Hij kan zeggen ‘ik zit sterk in het zadel, ik heb meer vierkante kilometers onder controle dan sinds het begin van het conflict’. De oorlog gaat morgen gewoon verder, en nog een hele lange tijd zullen we strijd, uitzichtloosheid en ellende hebben.”

Zandee verwacht dat de Russen zullen reageren op de aanval, maar dat zal geen militair antwoord zijn. Misschien komen ze met een paar symbolische stappen, zoals sancties. „De Amerikanen, de Britten en de Fransen hebben zorgvuldig gezorgd dat ze alleen doelen aanvielen waar geen Russen waren. Ook vlogen ze buiten de Russische luchtverdediging om. De Russen hebben niet ingestemd, ze keuren het af, maar ik denk dat ze het net als vorig jaar oogluikend hebben toegestaan.”

De aanval zal Assad niet stoppen in zijn strijd tegen de opstandelingen. „En ik sluit niet uit dat hij nog een keer chloorgas gebruikt. Hij weet dat het niet tot grootschalig ingrijpen leidt. Ze zetten wel honderd kruisraketten in, maar het is een speldenprik, het verandert niets.”