Speelplaatsen, musea en dierentuinen in Duitsland weer open

De speelplaatsen, musea en dierentuinen in Duitsland gaan binnenkort weer open. Dat is afgesproken tijdens overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de premiers van alle deelstaten. Wanneer de attracties weer worden geopend, is nog niet bekend.

Voordat alles open kan, moeten er wel strenge regels worden opgesteld. Ouders moeten bij speelplaatsen op afstand blijven en er mag een beperkt aantal kinderen spelen. In sommige delen van het land waren speelplaatsen alweer geopend, nadat ze weken gesloten waren vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.