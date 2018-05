„Speech Netanyahu bewijst noodzaak atoomdeal”

Europese landen hebben terughoudend gereageerd op beschuldigingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het adres van Iran. Hij beweerde maandag dat Teheran jarenlang heeft gelogen over de ontwikkeling van kernwapens. De Britse minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) zei in een reactie dat het atoomakkoord „niet is gebaseerd op vertrouwen in de goede bedoelingen van Iran”.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de informatie van Netanyahu „tot in detail moet worden bestudeerd en geëvalueerd”. Een woordvoerster zei dat de gegevens in elk geval duidelijk maken dat internationale Inspecties in Iran moeten doorgaan en dat de nucleaire deal behouden moet blijven. Ook kan de informatie volgens het departement mogelijk worden gebruikt om langetermijnafspraken te maken over de activiteiten van Iran.

Netanyahu zet bondgenoten onder druk over atoomprogramma Iran

Ook Berlijn wil de Israëlische gegevens analyseren. Een regeringswoordvoerder zei dat duidelijk is dat de internationale gemeenschap eraan twijfelde dat het Iraanse nucleaire programma louter voor vreedzame doeleinden was. „Dat was de reden dat in 2015 het nucleaire akkoord is getekend”, voegde hij toe. De woordvoerder zei het noodzakelijk is dat ook in de toekomst onafhankelijk toezicht wordt gehouden op de naleving van het akkoord.

Minister Johnson zei dat het betoog van de Israëlische leider juist duidelijk maakt waarom het atoomakkoord nodig is. „Het feit dat Iran in het geheim gevoelig onderzoek deed tot 2003, laat zien waarom we de intensieve inspecties nodig hebben die mogelijk zijn dankzij de nucleaire deal met Iran”, zei Johnson.

Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben zich eerder uitgesproken voor het behoud van de nucleaire deal met Iran. Dat land beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. De Amerikaanse president Trump geldt als een uitgesproken criticus van het akkoord.