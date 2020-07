Speciale teams gaan Amerikaanse monumenten bewaken om beschadigingen door betogers te voorkomen. Ze worden het komende weekeinde ingezet rond de feestdag 4 juli, Onafhankelijkheidsdag.

De afgelopen weken zijn tijdens demonstraties tegen racisme en politiegeweld beelden van beroemde personen van hun voetstuk getrokken. Volgens betogers waren zij een symbool van onderdrukking. De Amerikaanse president Trump wil verhinderen dat dit rond de viering van de onafhankelijkheid weer gebeurt.

De speciale teams moeten monumenten beschermen die tijdens het weekend van 4 juli door demonstranten kunnen worden vernield, aldus het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Het departement zei niets over de omvang of samenstelling van de teams, hoeveel de inzet kost en hoe ze zullen ingrijpen. Ook is niet meegedeeld welke gedenktekens worden bewaakt en of er al specifieke dreigementen zijn gedaan.

Trump kondigde eerder al aan geweld in te zetten tegen demonstranten die gedenktekens beschadigen. Na de dood van een zwarte man door een blanke agent in Minneapolis en de daaropvolgende demonstraties, zijn staten, steden, universiteiten en musea al begonnen met het verwijderen van monumenten en andere gedenktekens en namen die als racistisch worden beschouwd.