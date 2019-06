Speciale Iran-gezant VS in Saudi-Arabië

De speciale gezant van de VS voor Iran, Brian Hook, heeft in Saudi-Arabië gesproken met onderminister van Defensie prins Khalid bin Salman. Het bezoek valt samen met sterk oplopende spanningen tussen Iran en de VS. Amerikaanse media meldden vrijdag dat president Trump op het laatste moment luchtaanvallen op Iran zou hebben afgeblazen.

De aanvallen zouden een vergelding zijn geweest voor het neerhalen van een drone. Het door de soennitische familie Saud geregeerde Saudi-Arabië steunt enthousiast het felle Amerikaanse beleid tegen het sjiitische regime in Teheran.

De VS houden Iran verantwoordelijk voor aanslagen in mei en eerder deze maand op olietankers in de wateren tussen het Arabische schiereiland en Iran. En Iran heeft een Amerikaanse spionage-drone uit de lucht geschoten. Het land heeft ook bij de Veiligheidsraad beklemtoond dat de drone in het Iraanse luchtruim was binnengedrongen.