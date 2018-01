Speciale eenheid voor Franse verdachte

De Franse gendarmerie gaat met ingang van volgende week met een speciale eenheid aan het werk om de gangen na te gaan van verdachte Nordahl Lelandais. De 34-jarige man is mogelijk verantwoordelijk voor het verdwijnen van mensen. Hij wordt tot dusverre in verband gebrachten met twee verdwijningen.

Lelandais zit vast op verdenking van twee moorden, onder meer op het negenjarige meisje Maëlys. Zij verdween eind augustus tijdens een huwelijksfeest in een plaatsje ten westen van de stad Chambéry. Haar verdwijning schokte heel Frankrijk. In september zijn in een bos de stoffelijke resten gevonden van de 24-jarige militair Arthur Noyer die in april ten zuiden van Chambéry spoorloos was verdwenen na een bezoek aan een discotheek.

Lelandais stelt onschuldig te zijn. Maar volgens de politie was hij zowel vlakbij het meisje als bij de militair toen die verdwenen. Dat is volgens de onderzoekers geen toeval. De speciale politie-eenheid gaat nu het verleden van Lelandais na en legt dat naast alle onopgehelderde verdwijningen in zijn omgeving, meldden Franse media donderdag.