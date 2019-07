Speciaal onderzoeker Mueller in Congres

WASHINGTON (ANP ). Speciaal onderzoeker Robert Mueller, is naar het Amerikaanse Congres gegaan om er te getuigen voor een commissie Justitie en een commissie Inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden. Mueller heeft vooraf beklemtoond dat zijn rapport over de vermeende contacten van de entourage van presidentskandidaat Trump met Russen tijdens de verkiezingscampagne in 2016 (Russiagate) zijn getuigenis is. „Ik geef in het Congres geen informatie buiten dat wat al is geopenbaard” in het lijvige rapport.

Ook de woordvoerder van Mueller en iemand van het ministerie van Justitie hebben erop gewezen dat er niets naar buiten wordt gebracht dat niet al „binnen de muren van het rapport” is vastgelegd. Mueller is in zijn rapport tot de conclusie gekomen dat er geen bewijs is dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan samenzweringen en niets heeft bekokstoofd met Russen om de verkiezingen te beïnvloeden. Dat was de kern van de beschuldigingen van Trumps Democratische tegenstanders.

Die hopen nu dat ze het rapport en Mueller toch kunnen opvoeren om de president aan te klagen. Zo zou die belemmering van de rechtsgang hebben gepleegd. Mueller heeft gezegd dat er wel tien situaties zijn geweest waarbij het Congres zich kan afvragen of president Trump zich met het onderzoek bemoeide.