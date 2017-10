SPD wint verkiezingen Nedersaksen

Drie weken na haar historische nederlaag in de Bondsdagverkiezingen heeft de Duitse sociaal-democratische partij SPD zondag in de deelstaat Nedersaksen verrassend gewonnen. De huidige coalitie van SPD en Groenen is haar meerderheid echter hoogstwaarschijnlijk kwijt. De CDU van bondskanselier Angela Merkel behaalde haar slechtste resultaat sinds 1959.

De SPD wordt met 37 procent van de stemmen (32,6 procent in 2013) voor het eerst sinds 1998 weer de grootste partij in de deelstaat, die aan het noordoosten van Nederland grenst. De CDU valt terug van 36 naar 33,7 procent. Ook de Groenen verliezen, maar komen met 8,8 procent (2013: 13,7) op de derde plaats, voor de liberale FDP met 7,4 procent (9,9).

Het rechtse Alternative für Deutschland, dat vier jaar geleden nog niet bestond, komt met 6,1 procent het deelstaatparlement binnen. Die Linke halen met 4,6 procent opnieuw de kiesdrempel (5 procent) niet.

De huidige rood-groene coalitie komt een of twee zetels tekort voor een meerderheid. Rekenkundig behoren een ‘grote coalitie’ van SPD en CDU, een ‘verkeerslichtcoalitie’ (rood-geel-groen) van SPD, FDP en Groenen, of een ‘Jamaica-coalitie’ (zwart-geel-groen) van CDU, FDP en Groenen tot de mogelijkheden. Maar de FDP heeft samenwerking met SPD en Groenen categorisch afgewezen.

Over een verbintenis met CDU en FDP hebben de Groenen zich nog niet uitgelaten. Zo’n Jamaica-coalitie is wat Merkel nu in de Bondsdag probeert te smeden.