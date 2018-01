SPD wil verder praten over regeringsdeelname

De Duitse sociaaldemocraten willen verder praten over mogelijke regeringsdeelname. Een meerderheid van de SPD-afgevaardigden stemde op een partijcongres in Bonn voor het voorzetten van de onderhandelingen met de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel.

CDU/CSU en SPD sloten onlangs verkennende gesprekken af over de mogelijke vorming van een coalitieregering. Daarna mochten de SPD-afgevaardigden zich uitspreken over het onderhandelingsresultaat. Partijleider Martin Schulz had zijn partijgenoten gevraagd om toestemming te geven voor verdere onderhandelingen.

„Dit draait om de vraag: onderhandelen over een coalitie of nieuwe verkiezingen”, benadrukte Schulz, die zondag ongeveer een uur speechte. Hij kreeg uiteindelijk de steun van 362 van de 642 afgevaardigden. 279 van de SPD’ers stemden tegen het voorzetten van de onderhandelingen. Eén persoon onthield zich van stemming.

De uitkomst van de stemming is een opsteker voor Merkel. Zij onderhandelde na de verkiezingen aanvankelijk met de FDP en de Groenen, maar dat liep op niets uit. De SPD wilde na een verkiezingsnederlaag eigenlijk oppositie voeren, maar stemde uiteindelijk toch in met overleg.

Hoewel het SPD-partijcongres nu groen licht heeft gegeven voor verdere onderhandelingen, is het nog niet zeker dat er een nieuwe GroKo komt. Als CDU/CSU en SPD tot een coalitieakkoord komen, mogen de ruim 440.000 SPD-leden zich daar nog over uitspreken.

De SPD werkt op dit moment al samen met CDU/CSU in een zogeheten grote coalitie (GroKo). Critici binnen de SPD vinden dat de partij zichzelf opnieuw moet uitvinden na de afstraffing door de kiezers. Daarom willen ze oppositie voeren.