SPD verwacht nieuwe voorzitters in de avond

Circa 180 mensen tellen zaterdag in het hoofdkwartier van de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland (SPD) de stemmen die per post of e-mail zijn uitgebracht om een nieuwe voorzitter te kiezen. Het moeten er dit keer twee worden, want na het opstappen van partijvoorzitster Andrea Nahles is besloten dat een duo de oudste partij van Duitsland gaat leiden.

Er zijn na voorverkiezingen twee duo’s overgebleven om de in een zware crisis verkerende centrumpartij uit het slop te trekken: enerzijds Olaf Scholz en Klara Geywitz en anderzijds Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken. In de voorverkiezing belandde het koppel Scholz/Geywitz net op de eerste plaats.

De socialistische partij had aan het begin van de vorige eeuw al vaak meer dan 30 procent van de kiezers. Tijdens de regering van de man naar wie het SPD-hoofdkwartier in Berlijn is genoemd, Willy Brandt (1913-1992), behaalde de SPD zelfs bijna 46 procent van de stemmen in de parlementsverkiezingen van 1972. Daar was in 2017 nog maar 20 procent van over en in recente peilingen staat de SPD op circa 14 procent van de ondervraagden.