De Duitse sociaaldemocraten (SPD) hebben een deadline gesteld voor nieuwe leden die willen meestemmen over een regeringscoalitie met de christendemocraten. Wie zich voor 6 februari 18 uur inschrijft in het ledenbestand, mag nog stemmen over het akkoord tussen de CDU en CSU.

Wanneer de onderhandelingen met CSU en CDU klaar zijn, is er nog geen groen licht. Alle ongeveer 440.000 leden van de SPD mogen er eerst nog over stemmen.