SPD stelt ministersploeg voor

Plaatsvervangend SPD-leider Olaf Scholz en Andrea Nahles, de beoogde nieuwe voorzitter van de Duitse sociaaldemocraten, hebben vrijdag hun ministersploeg gepresenteerd voor het grote coalitiekabinet van bondskanselier Angela Merkel. Hubertus Heil wordt minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Katarina Barley komt op Justitie en Svenja Schulze neemt het departement van Milieu over, meldden de Duitse media.

Donderdag was al duidelijk geworden dat Heiko Maas de nieuwe man wordt op Buitenlandse Zaken en dat Scholz minister van Financi├źn wordt. Hij is tevens de vicekanselier in de nieuwe regering. Franziska Giffey wordt verantwoordelijk voor Familiezaken.

Scholz bedankte onder anderen Sigmar Gabriel (Buitenlandse Zaken), Barbara Hendricks (Milieu) en Brigitte Zypries (Economie), die niet terugkeren in het kabinet, voor hun verdiensten in de afgelopen jaren.