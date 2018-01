SPD-partijbonzen hebben kritiek op gesprekken met Merkel

In de Duitse SPD is de afgelopen dagen heftige kritiek gekomen op de verkenningen voor een nieuwe coalitie met CDU/CSU. Vrijdag presenteerden de drie partijen een uitgangspunt voor de onderhandelingen.

Diverse vooraanstaande partijleden vinden dat er in de eerste verkenningen al te veel is weggegeven. Vooral de bovengrens aan het aantal vluchtelingen stuit op verzet. Dat deed het ook al in de CDU van bondskanselier Merkel, maar voor de zusterpartij CSU uit Beieren was dit een eis. Ook de afspraken over een burgerverzekering vonden veel SPD’ers te mager.

SPD-burgemeester Michael Müller vindt het hele idee van een nieuwe ”grote coalitie” tussen SPD en CDU verwerpelijk. „Deze coalitie met hetzelfde beleid is niet het juiste antwoord”, zei hij in de zondageditie van Tagesspiegel. Dit zou dan een kabinet van verliezers worden, omdat zowel de SPD als de CDU/CSU-combinatie in september historische verliezen leed. Hij vond dat SPD-leider Schulz op zijn minst meer punten moet scoren in de onderhandelingen.

Ook andere SPD’ers vonden dat Schulz zaken moest „terugonderhandelen.” Het Duitse woord ”nachbessern” werd een veelvoorkomend woord in de media. De vicevoorzitter van de partij, Malu Dreyer, kondigde in een interview aan dat de partij in de echte onderhandelingen „nog successen zal proberen te boeken.”

SPD-leider Schulz heeft zijn partij beloofd dat de leden het laatste woord hebben over de regeringsdeelname.

De officiële coalitieonderhandelingen moeten nog steeds beginnen. Na de Bondsdagverkiezingen van 24 september waren er eerst gesprekken voor een zogeheten ”Jamaicacoalitie” tussen CDU/CSU, FDP en de Groenen, maar dat mislukte eind november. De Duitse bondspresident Steinmeier drong daarop aan op gesprekken tussen christendemocraten en sociaaldemocraten. Het alternatief is nieuwe verkiezingen.