„SPD nog slechts iets meer aanhang dan AfD”

Een opiniepeiling geeft aan dat de Duitse SPD in een vrije val is beland, na de coalitieonderhandelingen met de christendemocraten van bondskanselier Merkel en de interne ruzies die erop volgden. De krant Bild publiceerde maandag een peiling waarin de sociaaldemocratische SPD nog slechts 16,5 procent van de ondervraagden achter zich heeft. Dat is maar een klein beetje meer dan de rechtse populisten van Alternative für Deutschland (AfD), die de steun van 15 procent van de ondervraagden heeft gekregen.

Merkels christendemocraten van de CDU (en de Beierse tak CSU) komen met een klein verlies in de peiling op 29,5 procent. Het is opmerkelijk dat de regeringscoalitie die Merkel en de SPD in de steigers hebben staan, in de peiling veel minder ondervraagden aanspreekt (46 procent) dan de coalitie van Merkel met rechts-liberalen (FDP) en Groenen (53 procent). Die coalitie ging niet door omdat de onderhandelingen mislukten.

De parlementsverkiezingen waren op 24 september. De CDU kreeg toen bijna 30 procent van de stemmen, de SPD 20,5 procent, de AfD 12,6, de FDP 10,7 en de Groenen bijna 9 procent.