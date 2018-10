SPD mort na nederlaag in Beieren

Binnen de Duitse regeringspartij SPD is met verslagenheid gereageerd op de verkiezingsnederlaag in Beieren. Prominente leden van de sociaaldemocratische partij willen dat de landelijke regering in Berlijn het roer omgooit.

De coalitiepartners van de CDU van Angela Merkel zijn bij de regionale verkiezingen in Beieren fors afgestraft. De SPD zag de eigen aanhang halveren ten opzichte van 2013. Dat leidt tot gemor in het sociaaldemocratische kamp, waar deelname aan de regeringscoalitie met de conservatieve CDU en de Beierse christendemocraten van de CSU toch al omstreden was.

Vicevoorzitter Ralf Stegner van de SPD concludeert dat de kiezers in Beieren negatief hebben geoordeeld over het werk van de zogenoemde Grote Coalitie (‘GroKo’). Hij stelt dat een flinke koerswijziging nodig is om die landelijke regeringscoalitie in staat te stellen de rit uit te zitten.

De regeringspartijen hebben hooguit twee weken de tijd om hun wonden te likken. Er worden op 28 oktober weer deelstaatverkiezingen gehouden, dit keer in Hessen. Daar is momenteel een partijgenoot van Merkel, Volker Bouffier, premier.