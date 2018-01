SPD-leider pleit voor verder coalitie-overleg

De leider van de Duitse sociaaldemocraten heeft zijn partijgenoten opgeroepen groen licht te geven voor verdere onderhandelingen over regeringsdeelname. „Dit draait om de vraag: onderhandelen of nieuwe verkiezingen”, benadrukte SPD-leider Martin Schulz, die ongeveer een uur speechte.

Zo’n zeshonderd SPD-afgevaardigden mogen op een partijcongres in Bonn stemmen over het al dan niet doorgaan van de onderhandelingen met de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel. CDU/CSU en SPD sloten onlangs verkennende gesprekken af over de mogelijke vorming van een coalitieregering.

Die partijen werken nu ook al samen in een zogeheten grote coalitie (GroKo), maar critici binnen de SPD vinden dat de partij zichzelf opnieuw moet uitvinden na een verkiezingsnederlaag. Dat betekent oppositie voeren, vinden ze. Schulz oordeelde op zijn beurt dat regeringsdeelname en vernieuwing elkaar niet uitsluiten.

Schulz beloofde bij eventuele verdere onderhandelingen met CDU/CSU te proberen verdere concessies af te dwingen. „Als we de gesprekken kunnen voortzetten, zullen we strijden voor verdere verbeteringen”, zei de SPD-leider.

Mochten de afgevaardigden tegen voortzetting van de onderhandelingen stemmen, kan dat betekenen dat een minderheidsregering moet worden gevormd. Ook kan het gevolg zijn dat nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Als het partijcongres wel groen licht geeft, is een nieuwe ‘GroKo’ nog geen feit. Als CDU/CSU en SPD tot een coalitieakkoord komen, mogen alle SPD-leden zich daar nog over uitspreken.