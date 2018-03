SPD krijgt enige wind in de rug

Na de duikeling in de kiezersgunst lijkt de SPD de wind weer enigszins in de rug te hebben. In de wekelijkse peiling van het onderzoeksinstituut Emnid voor ‘Bild am Sonntag’ zijn de Duitse sociaaldemocraten met 3 procent gestegen tot 19 procent. Regeringspartner CDU/CSU staat onveranderd op 33 procent. AfD, Die Linke en FDP leverden iets in, de Groenen bleven gelijk.

De stijging van de SPD geeft aan dat de Duitsers wel vertrouwen hebben in het nieuwe kabinet van bondskanselier Angela Merkel. Van de ondervraagden gaf 52 procent aan te verwachten dat de coalitie goed of vrij goed werk gaat leveren, 39 procent heeft daar geen of weinig vertrouwen in. Slechts 5 procent twijfelde of gaf geen antwoord.

Het afscheid van Sigmar Gabriel, die minister van Buitenlandse Zaken was, vindt een krappe meerderheid (51 procent) verkeerd. Slechts 25 procent van de respondenten is van mening dat hij niet thuishoort in de regering.