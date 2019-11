SPD krijgt critici coalitie als voorzitters

Leden van de Duitse regeringspartij SPD hebben Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken gekozen tot nieuwe partijvoorzitters. Zij staan bekend als critici van de ‘Grote Coalitie’ met de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel.

Het koppel Walter-Borjans/Esken kreeg bij de interne verkiezing 53 procent van de stemmen, tegenover 45 procent voor minister van Financiën Olaf Scholz en Klara Geywitz. De uitkomst kan gevolgen hebben voor de landelijke coalitie van de sociaaldemocratische SPD met de conservatieve ‘Unie’ van zusterpartijen CDU en CSU.

De deelname aan die regeringscoalitie wordt komende week besproken op het partijcongres van de SPD. De voorzitters hebben een belangrijke stem in die discussie. De SPD werd bij de vorige landelijke verkiezing in 2017 nog de tweede partij van Duitsland, maar is inmiddels weggezakt in de peilingen.

De benoeming van Walter-Borjans en Esken moet nog worden bekrachtigd op het partijcongres. Het is de eerste keer dat een duo de oudste partij van Duitsland gaat leiden.