SPD begint met ledenraadpleging

De SPD begint dinsdag officieel met de ledenraadpleging over de vorming van een nieuwe coalitie met CDU/CSU. De ongeveer 463.000 partijleden moeten op deze peildatum de stukken binnen hebben om een oordeel te kunnen vellen over regeringsdeelname. Uiterlijk 2 maart moeten de stembriefjes zijn ingeleverd bij het partijbestuur.

Europa wacht met spanning de uitslag op 4 maart af. Die is op voorhand niet voorspelbaar. Na het plotselinge afscheid van Martin Schulz gaat de nieuwe partijtop met interim-voorzitter Olaf Scholz en beoogd opvolger Andrea Nahles dan ook het land in om de achterban te overtuigen van de waarde van het gesloten regeerakkoord. Er zijn zeven conferenties in de regio gepland.

Een debat met Kevin Kühnert, de voorzitter van de Jonge Socialisten en uitgesproken tegenstander van de grote coalitie, staat niet op de agenda. De SPD heeft in de onderhandelingen met de christendemocraten behoorlijk wat binnengehaald. Afgesproken is 46 miljard extra te investeren in onder meer pensioenen, arbeidscontracten, zorg, woningbouw, scholen en het gezondheidsstelsel.

Toch zien veel sociaaldemocraten samenwerking met Angela Merkel niet zitten. Volgens hen is het meer van hetzelfde in plaats van een echte politieke koerswijziging. Duidelijke maatregelen om iets te doen aan de verschillen tussen arm en rijk en het splijten van de samenleving ontbreken bijvoorbeeld. Aan de andere kant vrezen zij ook nieuwe verkiezingen. In de laatste peiling is de SPD (15,5 procent) ingehaald door de rechts-populistische AfD (16 procent).