Spartelende karper veroorzaakt botsing in Tsjechië

Een vrouw is in het noorden van Tsjechië zwaargewond geraakt doordat een karper op haar schoot sprong terwijl ze achter het stuur van een auto zat. Ze schrok zo van de vis dat ze de macht over het stuur verloor en tegen een betonnen mast botste.

De vrouw had de karper in een met een plastic tasje afgesloten kunstof bak op de bijrijdersplek gezet. Tijdens de rit begon de karper hevig te spartelen en schoot op een gegeven moment uit de bak op de schoot van de vrouw, melden lokale media. In Tsjechië staat de karper traditioneel bij veel inwoners op het kerstmenu.