Spanningen in Kirgizië lopen op, president zet troepen in

De spanningen in het Centraal-Aziatische Kirgizië lopen op nu de president heeft aangekondigd troepen in te zetten om de orde in de hoofdstad Bisjkek te herstellen. Het is daar onrustig omdat tegenstanders van de president de uitslag van de parlementsverkiezingen betwisten. Zij spreken over enorme fraude. Daarnaast ruziën de oppositiepartijen over hoe het verder moet.

De pro-Russische president Jeenbekov gaf het bevel om troepen naar Bisjkek te sturen, melden lokale media. Voor de stad is de noodtoestand met avondklok afgekondigd om een einde te maken aan de betogingen. Volgens de autoriteiten zouden demonstranten van plan zijn geweest om tijdens massale rellen schietwapens te gebruiken.

Het Russische regime in Moskou, dat in het land een militaire basis heeft, bestempelt de situatie inmiddels als een puinhoop. Door volksopstanden moesten sinds 2005 al twee presidenten wijken in de ex-republiek van de Sovjetunie.

Het besluit om troepen in te zetten staat in schril contrast met de verklaring van Jeenbekov dat hij bereid is onder voorwaarden af te treden om de crisis te bezweren. Hij wil wel dat er eerst een nieuwe regering moet zijn en dat er een datum voor nieuwe verkiezingen moet komen.

Dinsdag was de verkiezingsuitslag nietig verklaard. Premier Boronov stapte al op. Een coördinerende raad van de oppositie zegt nu de macht in het land in handen te hebben. De raad heeft naar eigen zeggen het parlement ontbonden. De oppositiepartijen willen een overgangskabinet smeden, maar hebben nog geen akkoord weten te bereiken over wie dat zou moeten leiden. Inmiddels zouden zij sterk zijn verdeeld.

Zeker tien politieke partijen trokken de uitslag van de verkiezingen afgelopen zondag in twijfel. Aanhangers van de oppositie gingen de straten op en riepen om het aftreden van de president. Er zouden op grote schaal stemmen zijn gekocht.