Spanningen in India om bouw hindoetempel

Indiase autoriteiten zijn in verhoogde staat van paraatheid na een uitspraak van de Hoge Raad, die zaterdag akkoord is gegaan met de bouw van een hindoetempel op een omstreden eeuwenoude religieuze plek in de stad Ayodhya.

In sommige steden en regio's met religieuze spanningen zijn samenscholingen verboden en zijn paramilitairen en politiemensen op de been om de kalmte te bewaren. In delen van India is ook het internet tijdelijk platgelegd of worden sociale media scherp in de gaten gehouden.

De religieuze plaats in de deelstaat Uttar Pradesh in het noordoosten van India leidt al tientallen jaren tot religieuze conflicten. In 1992 kwamen door heel India ongeveer 2000 mensen - vooral moslims - om het leven bij hevige rellen, nadat de Babri-moskee op die omstreden plaats door hindoes werd verwoest.

De omstreden lap grond, niet groter dan een voetbalveld, wordt door hindoes gezien als de geboortegrond van Rama, een reïncarnatie van de hindoegod Vishnu. Om die reden willen zij er een tempel laten verrijzen.

Hindoes in Ayodhya verwelkomden het vonnis van de Hoge Raad met vuurwerk. Toch riep India's premier Narendra Modi, wiens regerende hindoe-nationalistische partij ijverde voor de bouw van de hindoetempel, via Twitter op tot kalmte. "Deze uitspraak moet door niemand worden gezien als een zege of nederlaag. Moge vrede en harmonie overwinnen."

Moslimvertegenwoordigers bekritiseren de uitspraak en noemen die "oneerlijk". Zij willen het vonnis aanvechten. De Hoge Raad wees in dezelfde uitspraak tevens elders een alternatief stuk grond toe voor de bouw van een nieuwe moskee. Die moet het in 1992 verwoeste oorspronkelijke gebedshuis uit 1528 vervangen.