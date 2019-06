Spanningen in Golf nemen toe: VS sturen extra troepen

De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar het Midden-Oosten in reactie op de toenemende spanningen met Iran. De extra troepen zijn bestemd voor de verdediging bij dreigingen in de lucht, op zee en op land.

Vorige maand waren er al 1500 extra militairen ingezet, in reactie op aanvallen tegen olietankers. Daarbij legden de VS de schuld ook bij Iran.

Tankers aangevallen in Golf van Oman

„De Verenigde Staten zijn niet uit op een conflict met Iran. De beslissing is genomen om de veiligheid en het welzijn van onze militairen in de regio en onze nationale belangen te beschermen”, zei de Amerikaanse minister Patrick Shanahan dinsdag in een verklaring.

Nieuwe beelden

Het is echter duidelijk dat de spanningen oplopen. In de regio liepen recentelijk twee commerciële schepen schade op door explosies. Iran zegt daar niets mee te maken te hebben. De Verenigde Staten proberen het tegendeel te bewijzen door dergelijk beeldmateriaal naar buiten te brengen.

Het Amerikaanse leger gaf dinsdag nieuwe beelden vrij die Iran in verband moeten brengen met de aanval. Daarop zou te zien zijn hoe de Iraanse Revolutionaire Garde een onontplofte magneetmijn weghaalt bij een Japans schip dat was beschadigd in de Golf van Oman.

Het Iraakse leger meldde maandag dat meerdere projectielen zijn neergekomen in een basis ten noorden van Bagdad. Daar zijn ook Amerikaanse troepen gelegerd. In hun deel van het complex begonnen volgens een bron sirenes te loeien tijdens de aanval. Niemand raakte gewond.

De verantwoordelijkheid voor de beschieting is niet opgeëist. Amerikaanse functionarissen zeiden vorige maand dat een verhoogde dreiging uitging van door Iran gesteunde milities in Irak.

De Perzische Golf is van cruciaal belang voor de wereldwijde scheepvaart. De Saudische minister van Energie, Khalid al-Falih, deed maandag daarom een oproep aan de internationale gemeenschap zich gezamenlijk in te spannen om de Perzische Golf open te houden.

Teheran heeft maandag naar voren gebracht dat het de Golf kan afsluiten, als het dat zou willen. Een lid van de Iraanse Hoge Veiligheidsraad, Ali Shamkhani, zei dat Iran verantwoordelijk is voor de wateren, en de veiligheid garandeert in de Perzische Golf en de Golf van Oman. De Amerikaanse troepen zouden uit de regio weg moeten, want zij vormen de voornaamste bron van crises en instabiliteit in de Golf, aldus Shamkhani.

Nederland

Nederlandse schepen die naar het gebied van de Golf van Oman varen, hoeven naar aanleiding van de aanslagen op tankers vooralsnog geen extra maatregelen te nemen. Het veiligheidsniveau voor die regio blijft gelijk, omdat er nog heel wat vragen zijn over wat precies is gebeurd.

Die informatie kreeg Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) maandag na overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Enkele reders hadden gevraagd of schepen nog wel de kant van de Perzische Golf op konden.