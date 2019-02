Spanning tussen kerk Oekraïne en Rusland loopt steeds verder op

De spanning tussen de Oekraïense en Russisch-Orthodoxe Kerk loopt steeds verder op. Een abt van een Russisch klooster in Kiev werd vorige week de toegang tot Oekraïne ontzegd.

Het is onderdeel van een campagne van de nieuwe nationale, zelfstandige Orthodoxe Kerk van Oekraïne om de kloosters over te nemen. De Oekraïense grenspolitie ontnam afgelopen donderdag een Russisch-orthodoxe bisschop zijn Oekraïense nationaliteit en zette hem op een vlucht terug naar Frankfurt, waar hij vandaan kwam.

Hij mag het land drie jaar niet meer in vanwege „anti-Oekraïense activiteiten.” Bovendien zou hij, volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, de militaire agressie van buurland Rusland actief hebben gesteund.

Volgens de zegsman van de Oekraïense grenswacht, Oleg Slobodian, wilde bisschop Gideon een beroemd klooster in Kiev bezoeken, waar hij de functie als abt uitoefende. Het klooster is onderdeel van het Russische patriarchaat.

„Ze brachten me naar een vliegtuig alsof ik een crimineel was. Dat noemen we religieuze druk”, zei bisschop Gideon op het orthodoxe nieuwsportaal Romfea. Russisch-orthodoxe kerkleden, priesters en bisschoppen zien een toegenomen wantrouwen en vijandigheid van de Oekraïense kerken. Het ligt allemaal erg gevoelig: Het zijn immers de Russen die de oorlog in Oost-Oekraïne begonnen en de Krim innamen.

Woedend

De Russisch-Orthodoxe Kerk is woedend over de beslissing van de Oekraïense autoriteiten. Bisschop Gideon is in dienst van de Russisch-Orthodoxe Kerk die valt onder het patriarchaat van Moskou. De Russische kerk verklaarde dat de bisschop van de Russische kerk naar de Verenigde Staten is afgereisd om met het congres te praten over de religieuze problemen in Oekraïne.

In december vorig jaar maakten de Oekraïense orthodoxen zich los van de Russisch-Orthodoxe Kerk en richtten de nieuwe zelfstandige Orthodoxe Kerk van Oekraïne op. De Russische kerk legt zich niet neer bij de afscheiding. Politiek gezien vindt Rusland de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne erg hypocriet.

Omdat de Russische kerk wordt vervolgd in Oekraïne en het grondbeginsel van vrijheid van geloof op losse schroeven staat, moeten de Verenigde Staten wat doen, vinden veel Russen.

De kloosters van Kiev en Pochajevsk behoren vooralsnog toe aan het patriarchaat van Moskou. Dat is een doorn in het oog van metropoliet Epifanie, het hoofd van de nieuwe Oekraïense kerk. Hij zei onlangs blij te zijn met het feit dat al meer dan 150 kerken zich hebben aangesloten bij Kiev en de contacten met Moskou verbraken.

Hij hoopte dat „de Heer ervoor zou zorgen dat de kloosters gaan toebehoren aan de Oekraïense kerk.”