Spanning tussen Israël en Libanon loopt op

De spanning aan de grens tussen Israël en Libanon is verder opgelopen na beschietingen over en weer op zondag.

Het Israëlische leger liet zondag weten enkele doelen in Zuid-Libanon te hebben bestookt nadat vanuit Libanon een aantal antitankraketten waren afgevuurd. Die zouden een Israëlische militaire basis en legervoertuigen nabij de grens hebben geraakt.

(נדרשתי לצייץ מחדש) תרגיל ההונאה שצהל נקט אחה״צ: המסוק לא פינה פצועים כי לא היו פצועים. הפינוי המוסק כולו תוכנן מראש כפעולת הונאה, שמטרתה לגרום לחיזבאללה לחשוב שהצליח לפגוע בחיילים. שימו לב לרמת ההפקה pic.twitter.com/EYWuUNdt2p — רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) 1 september 2019

De door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon claimde een Israëlisch militair voertuig te hebben vernietigd, waarbij de inzittenden zouden zijn gedood of gewond geraakt. Israëlische media meldden later dat het leger de Hezbollah-strijders om de tuin hadden geleid door een evacuatie van gewonden na te spelen (zie kader).

Volgens Hezbollah’s al-Manar TV hadden Israëlische troepen zondag granaten afgevuurd op het grensdorp Maroun al-Ras in Zuid-Libanon. Een live-uitzending van het televisiekanaal vanuit het dorp toonde grote rookpluimen die opstegen van het platteland.

De relatie tussen Libanon en Israël is onder druk komen te staan door enkele recente incidenten met drones. Na de crash van een drone en de ontploffing van een tweede boven de hoofdstad Beiroet een week geleden beschuldigde de Libanese sjiitische militie Hezbollah Israël van bombardementen. De Libanese president Michel Aoun sprak van „Israëlische agressie” die neerkwam op een „oorlogsverklaring”.

Woensdag schoot het Libanese leger naar eigen zeggen in het zuiden van het land op drie Israëlische verkenningsdrones. Israël betichtte Iran op zijn beurt van het intensiveren van de productie van precisieraketten voor Hezbollah in Libanon.

„Leger nept Hezbollah”

Het Israëlische leger heeft zondag een evacuatie van „gewonde” soldaten nagespeeld om daarmee leden van Hezbollah de indruk te geven dat ze doel hadden getroffen (en dus niet meer raketten hoefden af te vuren). Dat meldde zondag The Times of Israel.

Nadat een militair voertuig was geraakt, zou het Israëlische leger een reddingshelicopter naar het voertuig hebben gestuurd. Vervolgens was te zien hoe twee „hevig bloedende” militairen werden weggedragen. Volgens de krant ging het om poppen die worden gebruikt bij oefeningen. Vanuit Libanon werd gemeld dat de aanval „met succes” was uitgevoerd. Hezbollah liet weten „de evacuatie om „humanitaire reden” niet te hebben verstoord.