Spanning stijgt rond president Zuid-Afrika

De spanning over de positie van de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma stijgt merkbaar. Hij heeft dinsdag zijn kabinet in spoedvergadering bijeen geroepen, een dag voordat een speciaal comité van zijn partij ANC bijeenkomt en hem mogelijk afzet.

Het ANC oefent grote druk uit op Zuma om de eer aan zichzelf te houden, maar hij zou in een beraad zondag „arrogant” hebben gezegd dat het volk nog altijd van hem houdt, meldden Zuid-Afrikaanse media.

Partijbonden van het ANC zien het liefst dat Zuma opstapt voordat hij donderdag zijn jaarlijkse parlementaire rede moet houden. Hij wordt beschuldigd van corruptie, fraude, afpersing, witwassen en belastingontduiking. Zelf ontkent hij alle schuld.

Oppositiepartijen hebben opgeroepen de ‘State of the Nation’ uit te stellen tot na 22 februari, als het parlement stemt over een motie van wantrouwen tegen Zuma. De voorzitter van het parlement buigt zich over dat verzoek.