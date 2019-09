Spanning Libanon en Israël neemt verder toe

De spanning aan de grens tussen Israël en Libanon is verder opgelopen. Het Israëlische leger zei zondag enkele doelen in Zuid-Libanon te hebben bestookt nadat vanuit Libanon een aantal antitankraketten waren afgevuurd. Die hadden een Israëlische militaire basis en legervoertuigen nabij de grens geraakt.

De door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon claimde een Israëlisch militair voertuig te hebben vernietigd, waarbij de inzittenden zijn gedood of gewond geraakt. Volgens Hezbollah's al-Manar TV hadden Israëlische troepen zondag granaten afgevuurd op het grensdorp Maroun al-Ras in Zuid-Libanon. Een live-uitzending van het televisiekanaal vanuit het dorp toonde grote rookpluimen die opstegen van het platteland.

Er was geen verdere informatie beschikbaar.

De relatie tussen Libanon en Israël is onder druk komen te staan door enkele recente incidenten met drones. Na de crash van een drone en de ontploffing van een tweede boven de hoofdstad Beiroet een week geleden beschuldigde de Libanese sjiitische militie Hezbollah Israël van bombardementen. De Libanese president Michel Aoun sprak over een "Israëlische agressie" die neerkwam op een "oorlogsverklaring".

Woensdag schoot het Libanese leger naar eigen zeggen in het zuiden van het land op drie Israëlische verkenningsdrones. Israël beschuldigde Iran op zijn beurt van het intensiveren van de productie van precisieraketten met Hezbollah in Libanon.