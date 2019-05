Spanning Kosovo na actie tegen smokkelaars

Servië heeft het leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht na een grootscheepse politieactie tegen smokkelaars in het noorden van buurland Kosovo. Belgrado ziet het optreden van de politie als een poging om het vooral door Serviërs bewoonde gebied meer onder Kosovaarse controle te brengen.

"De actie is bedoeld om het Servische volk in Noord-Kosovo te intimideren", zei de Servische president Aleksandar Vucic dinsdag. De regio waar de politie optrad, onttrekt zich voor een groot deel aan het gezag van de regering in hoofdstad Pristina en voelt meer verbondenheid met Servië.

De politie hield dinsdag bij de actie tientallen mensen aan, onder wie Servische politieagenten. Volgens Servische media raakten twee agenten gewond. Ze zouden zich tegen hun aanhouding hebben verzet.

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, maar Servië ziet de voormalige provincie nog altijd als eigen gebied.