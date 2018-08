Spanning in Duits ‘bruinkoolbos’ loopt op

De spanning tussen ordehandhavers en milieuactivisten vanwege het voorgenomen rooien van het ‘bruinkoolbos’ bij Hambach (Duitsland) loopt op. De politie van Noordrijn-Westfalen heeft het betreffende gebied vrijdag bestempeld als „gevaarlijke plek” waar mensen zonder aanleiding kunnen worden aangehouden voor controle. Wie zich niet kan identificeren kan twaalf uur worden vastgehouden.

Een deel van het Hambacher-woud, tussen Kerkrade en Keulen, zal worden gekapt voor de bruinkoolwinning. Milieubeschermers proberen dat op allerlei manieren te voorkomen of te traineren. Een politiewoordvoerster stelde dat in het bos afspraken zijn gemaakt over het „voorbereiden en plegen van strafbare feiten van aanzienlijke betekenis”. De afgelopen weken zijn politiemensen onder meer beschoten met katapulten.

Het energieconcern RWE wil in het najaar beginnen met het rooien van bomen. De Duitse minister van Milieu Svenja Schulze wil uitstel, maar de liberaal-christelijke regering van de deelstaat voelt daar niets voor. RWE heeft volgens haar het volste recht het gebied te ontginnen en in productie te nemen.