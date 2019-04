Spanning en chaos nemen toe in Londen

Misschien komt er uitstel. Maar zo niet, dan vertrekt het Verenigd Koninkrijk over acht dagen uit de EU. In Westminster nemen de pogingen toe om een ongeregeld vertrek te voorkomen.

Het Lagerhuis nam woensdagavond een wet aan die een no-deal-brexit op 12 april moet voorkomen. Het voorstel van oud-Labour-minister Yvette Cooper kreeg een meerderheid van één stem. Als het Hogerhuis deze wet donderdag ook aanvaardt, moet premier Theresa May in het vervolg elk verzoek om uitstel voor een brexit eerst met het parlement bespreken. Dat krijgt dan ook ruimte om de lengte van het uitstel te wijzigen.

De snelle bespreking van het voorstel-Cooper is een vrij zeldzame gebeurtenis. Meestal is de regeringspartij in staat om initiatieven van de oppositie buiten de agenda te houden. Dit laat zien hoe ongeordend de zaken momenteel in Westminster verlopen.

Premier May werd woensdag geconfronteerd met twee ministers die zich terugtrokken uit de regering. De BBC publiceerde donderdag een grafiekje met aantallen afgetreden ministers vanaf 1979. Daaruit blijkt dat premier May in ruim twee jaar al van meer ministers afscheid heeft genomen dan premier Thatcher in ruim elf jaar.

Het overleg van May met oppositieleider Jeremy Corbyn was woensdag „constructief”, maar leverde toch geen nieuws op. Volgens de nieuwssite Politico had de premier ook geen voorstel op tafel gelegd, en bleef het bij een open bespreking.

May had Corbyn uitgenodigd met het doel samen een plan te bedenken dat de partijgrenzen overstijgt. Dat laatste ligt erg gevoelig in de Conservatieve Partij. Critici, zoals Boris Johnson, hebben gezegd dat dit neerkomt op het „uitbesteden” van brexit aan Labour. Gezien de verliezen die Mays brexitplan nu drie keer heeft geleden, lijkt samenwerking met de oppositie de enige uitweg om een voorstel te doen dat wel op een meerderheid kan rekenen.

Vanuit de EU is tot nu toe terughoudend gereageerd op Mays nieuwste verzoek. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat dit verzoek nog wel een „aantal vragen” opriep. De EU-top neemt woensdag een besluit. De Europese Commissie gaat intussen door met voorbereidingen voor een no-deal-brexit. De EU is woensdag akkoord gegaan met visumvrij reizen.