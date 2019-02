Spanning bij grens Venezuela neemt toe

In de strijd tussen de oppositie en de socialistische regering om de macht in Venezuela, nemen de spanningen aan de grenzen van de verarmde staat verder toe. De zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, tegenstander van het staatshoofd Nicolás Maduro, organiseerde zaterdag konvooien met humanitaire hulp in Colombia en Brazilië die in de richting van Venezuela trekken.

Het Venezolaanse leger gebruikte traangas tegen mensen die enkele vrachtwagens met hulpgoederen aan het lossen waren op de Francisco de Paula-brug op de grens met Colombia. Dat is te zien op beveiligingsbeelden die een Colombiaanse regeringsbron zaterdag liet zien.

De brug, vlakbij de Venezolaanse stad Urena, is een van de drie bruggen waar oppositieleider Juan Guaidó hoopt het broodnodige voedsel en medicijnen door te geven. De bron zei dat Venezolaanse soldaten ook rubberen kogels hadden afgevuurd, maar het was niet onmiddellijk mogelijk om dat te verifiëren.

Maduro heeft de grenzen gesloten om de import van hulpgoederen te blokkeren. Venezuela kampt met een ernstig voedseltekort. De regering vermoedt echter dat Guaidó de hulpleveringen wil gebruiken om een buitenlandse militaire interventie en de val van Maduro in gang te zetten.