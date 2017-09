Spannende verkiezingsstrijd in Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeelanders zijn zaterdag naar de stembus gegaan om een nieuw parlement te kiezen. Het gaat om een van de spannendste verkiezingen in de recente geschiedenis van het land.

De strijd tussen de regerende centrumrechtse Nationale Partij van Bill English en de oppositiepartij Labour van Jacinda Ardern zal volgens de opiniepeilingen een nek-aan-nekrace worden. Beide partijen zullen naar verwachting geen meerderheid van de stemmen behalen en moeten waarschijnlijk terugvallen op de kleinere partijen om een coalitie te vormen. De onderhandelingen met die kleinere partijen kunnen naar verwachting weken in beslag nemen.

De stembureaus sloten om 19.00 uur (09.00 Nederlandse tijd). De officiële uitslag wordt over twee weken bekendgemaakt.

De Nationale Partij en Labour domineren al jaren de politiek in Nieuw-Zeeland. Van 1990 tot en met 1999 was de Nationale Partij aan de macht, daarna regeerde Labour 9 jaar, waarna het weer de beurt was aan de Nationale Partij.