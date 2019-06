Spannende tijd voor CU-SGP in Europarlement

Het zijn spannende dagen voor CU-SGP. Sinds de ChristenUnie twee weken geleden uit de Europese Conservatieven en Hervormersfractie (ECR) stapte, probeert het een nieuwe Europese fractie op te richten. Het is echter nog onduidelijk of dit lukt.

Het blijkt nog niet gemakkelijk voor CU-SGP om tot een nieuwe Europese familie te komen. De twee christelijke partijen proberen onder andere met de Italiaanse eurosceptische Vijfsterrenbeweging en de nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) een Europese fractie te vormen.

Maar het oprichten van een nieuwe Europese familie is aan verschillende eisen verbonden. Zo moet een fractie aan ten minste 25 Europarlementariërs uit 7 verschillende EU-lidstaten onderdak bieden. De huidige groep voldoet nog niet aan die eisen.

Wijze van omgaan met FVD brengt spanning in relatie CU-SGP

Voor de SGP is dit een reden om voorlopig bij de ECR-fractie te blijven, aldus SGP-woordvoerder Cornel van Beek dinsdagochtend. „Je moet je oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe hebt gevonden.”

De ECR-fractie komt woensdag bijeen om officieel de nieuwe groep voor de aankomende vijf jaar in het Europees Parlement (EP) samen te stellen. Oud-leden, zoals CU-parlementariër Peter van Dalen, zullen dan formeel afscheid nemen van de fractie. Nieuwe leden, zoals de drie Europarlementariërs van Forum voor Democratie, zullen dan formeel tot de groep toetreden.

Later deze week zal nog moeten blijken of SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zich al dan niet bij de ECR zal aansluiten, aldus de woordvoerder. „Dit moet niet worden gezien als een bewuste keuze van de SGP om opnieuw tot de ECR toe te treden, maar gewoon als het blijven van de SGP in de fractie.”

Waarde

Bovendien blijft de SGP, ook na het mogelijke toetreden van Ruissen tot de ECR, in gesprek met de CU over het vormen van een nieuwe Europese groep, zegt de woordvoerder. „Wij hechten enorm veel waarde aan het samenwerken met de CU.”

Voor de CU geldt hetzelfde. Daar blijft de insteek: samen uit, samen thuis. Volgens een CU-woordvoerder maandagavond blijft op dit moment alles onduidelijk. „Alle opties liggen nog open, de gesprekken zijn nog gaande.” De enige duidelijkheid is dat de CU woensdag afscheid neemt van de ECR-fractie. Naast de optie van het vormen van een nieuwe groep, wordt het mogelijke toetreden tot de al bestaande Europese Volkspartij (EVP) van de christendemocraten steeds genoemd. Het CDA is lid van deze Europese familie.

Verzameling

Een laatste, en minst geliefde, optie is het toetreden tot de groep van de niet-ingeschrevenen. Deze fractie is een verzameling van partijen met verschillende achtergronden. De kans op het verkrijgen van belangrijke functies binnen het EP, waaronder het rapporteurschap, is kleiner voor leden in deze groep.

Het hebben van een goede positie in het EP is cruciaal voor Europarlementariërs als ze invloed willen uitoefenen op EU-beleid of -wetgeving. Het begin van de verdeling van functies is binnen verschillende fracties al begonnen. Als CU-SGP aanspraak willen maken op die posities, moeten ze ervoor zorgen dat er voor 25 juni een nieuwe familie hebben gecreëerd. Of in ieder geval lid zijn van een andere fractie.

Belangrijke data

De volgende data zijn voor CU-SGP belangrijke beslismomenten.

- 19 juni. De ECR-fractie komt woensdag bijeen. Dan zal CU-Europarlementariër Peter van Dalen formeel afscheid nemen van de fractie. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zal mogelijk officieel tot de fractie toetreden.

- 25 juni. Het EP begint met de verdeling van de functies binnen de commissies.

- 1 juli. Laatste officiële werkdag in het EP voor vertrekkende parlementariërs, onder wie Bas Belder (SGP).

- 2 juli. Installatie van de nieuwe Europarlementariërs.