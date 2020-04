Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is met 301 gestegen naar 23.822, meldde het ministerie van Volksgezondheid dinsdag. Dat zijn er twintig minder dan een etmaal eerder. Het aantal mensen bij wie besmetting is vastgesteld, nam met 1308 toe tot 210.773.

Spanje heeft wereldwijd het hoogste officiële dodental na de Verenigde Staten en Italië.

Dinsdag komt de Spaanse regering met een plan voor een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen.