Spanje wil Venezolaanse ex-militair uitleveren

Het Spaanse hooggerechtshof heeft bevestigd dat de van drugscriminaliteit verdachte Venezolaan Hugo Carvajal Barrios aan de Verenigde Staten moet worden uitgeleverd. Carvajal was een topfiguur van het regime van de Venezolaanse leider Hugo Chávez (1954-2013). Het Spaanse hof is naar eigen zeggen tot de conclusie gekomen dat Carvajal op grote schaal en meer dan twintig jaar lang heeft deelgenomen aan de activiteit van drugscriminelen en aan de samenwerking met de ‘narcoguerrilla’ Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC).

Carvajal werd in april in Spanje opgepakt, maar is inmiddels op borgtocht vrij en spoorloos. In juli 2014 werd Carvajal op verzoek van de VS op Aruba aan gehouden. Nederland durfde hem na dreigementen van de opvolger van Chávez, Nicolás Maduro, niet uit te leveren en zette hem na een week op een vliegtuig naar Venezuela.