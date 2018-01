Spanje wil terugkeer Puigdemont belemmeren

De Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft dinsdag het verzoek ingetrokken om zijn stem via machtiging te kunnen uitbrengen bij de parlementszitting over een nieuwe regiopresident in Catalonië. Dat leidde meteen tot speculaties over terugkeer van de door Madrid afgezette regiopresident.

Volgende week kiest het parlement in Barcelona een nieuwe president. Daarbij is Puigdemont, die sinds oktober in Brussel verblijft en dinsdag voor een debat naar Denemarken reisde, de kandidaat met de meeste steun.

Op televisie zei de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, dat de grensbewaking verscherpt zou worden om Puigdemont bij terugkeer in Spanje op te pakken. „Er zijn veel landwegen waarover je het land kunt binnenkomen” zei de minister. „En het kan per helikopter, ultralight vliegtuigje of per boot.”

Puigdemont heeft laten weten er alles aan te doen om terug te keren. Maar de grensbewaking verscherpen is niet nodig, zei hij. Het Spaanse parket wilde Puigdemont in Denemarken laten oppakken, maar volgens het hooggerechtshof zou hem dat enkel „in de kaart spelen.”