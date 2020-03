Spanje wil spoorloze ex-inlichtingenchef Venezuela uitleveren

De Spaanse regering heeft de uitlevering goedgekeurd van het voormalige hoofd van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst aan de Verenigde Staten. De VS verdenken Hugo Carvajal Barrios van betrokkenheid bij drugscriminaliteit. Of het snel tot een uitlevering komt is nog maar de vraag, want Madrid liet dinsdag in een verklaring weten dat Carvajal al geruime tijd spoorloos is.

Carvajal probeert al jaren uit handen te blijven van de Amerikanen. Hij was in 2014 al eens gearresteerd op Aruba, waar hij de consul-generaal was van Venezuela. Carvajal kwam uiteindelijk weer op vrije voeten omdat hij diplomatieke onschendbaarheid zou genieten.

Carvajal werd in april 2019 in Spanje opgepakt. Later werd hij op borgtocht vrijgelaten. Hij is al maanden spoorloos. In november vorig jaar bepaalde het Spaanse hooggerechtshof al dat Carvajal mag worden uitgeleverd aan de VS.

De Venezolaan heeft zelf ontkend dat hij betrokken was bij drugscriminaliteit.