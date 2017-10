Als reactie op de toespraak van Carles Puigdemont, die bemiddeling over de toekomst van Catalonië voorstelde, heeft de Spaanse regering gezegd dat de Catalaanse leider eerst maar eens de wet moet respecteren. „Als meneer Puigdemont wil praten of onderhandelen, of bemiddelaars wil sturen, dan weet hij best wat hij daarvoor om te beginnen moet doen: terugkeren naar de wet”, was de verklaring die het bureau van premier Mariano Rajoy uitgaf.