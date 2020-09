Spanje wil coronateugels strakker aanhalen in grotere steden

Spanje wil in de grotere steden de coronateugels strakker aanhalen. De Spaanse minister van Volksgezondheid stelt voor in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners strengere maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het betreft steden waar meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld.

Spanje is een van de zwaarst getroffen Europese landen met bijna 750.000 besmettingen en ruim 31.000 coronadoden. Na de uitbraak van het virus begin dit jaar ging het Zuid-Europese land praktisch op slot. De lockdown was geleidelijk versoepeld maar door een nieuwe stijging van het aantal gevallen werden er weer allerlei beperkingen afgekondigd.

Minister Illa van Volksgezondheid wil in de brandhaarden nu nog verder gaan met maatregelen, melden Spaanse media. Zo wil hij dat de mensen in de getroffen gebieden zich minder verplaatsen.