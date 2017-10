Spanje wil Catalaanse leiders wegsturen

Ontslag van de Catalaanse leider Carles Puigdemont en zijn medebestuurders. Binnen zes maanden nieuwe regionale verkiezingen. Spanje wil een einde maken aan de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging en daarom heeft premier Mariano Rajoy zaterdag ingegrepen.

Rajoy wil feitelijk het bestuur over Catalonië overnemen. Hij heeft de Senaat in Madrid gevraagd om toestemming daarvoor. De Senaat stemt daar vermoedelijk vrijdag over.

Het Catalaanse parlement wordt niet ontbonden, maar heeft voorlopig niets meer te zeggen over het bestuur. Catalonië blijft wel autonoom, benadrukt Rajoy. De premier baseert zich op een artikel in de grondwet, waarin staat dat de regering mag ingrijpen als een regio ingaat tegen het algemeen belang. Wanneer een regio dat doet en wat een premier daar precies tegen mag doen, staat er echter niet in.

Puigdemont heeft nog niet gereageerd. Hij is zaterdagmiddag met zijn aanhangers samengekomen op de Passeig de Gràcia in Barcelona om te demonstreren. Daarna zal hij Catalonië, Spanje en de wereld toespreken. Het is niet duidelijk of hij dan de onafhankelijkheid uitroept.

Puigdemont had een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië uitgeschreven. Dat werd op 1 oktober gehouden. Minder dan de helft van de Catalanen kwam opdagen, maar van hen stemde vrijwel iedereen voor afscheiding. Het Grondwettelijk Hof van Spanje verklaarde het referendum ongeldig. Dat weerhield Puigdemont er niet van te schermen met het uitroepen van de onafhankelijkheid, hoewel hij dat tot nu toe nog niet heeft gedaan.